ЦИК назвала стоимость печати бюллетеней

Источник: Корреспондент.net

Ориентировочная стоимость печати и доставки избирательных бюллетеней для проведения парламентских выборов 21 июля составляет 295 млн грн. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней - 295 млн грн. Бюллетеней необходимо будет изготовить примерно вдвое больше, чем на президентских выборах, поскольку у нас выборы на многомандатных округах (более 30 млн шт.) и выборы на общенациональном многомандатном избирательном округе - это тоже более 30 млн бюллетеней", - подчеркнул Радченко.

По его словам, кроме того, ожидаемая стоимость тендера на изготовление и доставку более 3 тыс. избирательных ящиков составляет свыше 11 млн грн, а услуги по изготовлению и доставке архивных боксов составят, предварительно, более 4 млн грн.

"ЦИК 25 мая было объявлено 4 лота по публичным закупкам. Первый - закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в многомандатном избирательном округе. Ожидаемая стоимость этих торгов - более 14 млн грн. Следующее - закупка услуг по изготовлению и доставке бланков протоколов участковых, окружных избирательных комиссий и бланков актов и тому подобное. Ожидаемая стоимость этого тендера - более 20 млн грн", - отметил Радченко.

При этом он добавил, что, согласно закону, за 10 дней до голосования должны быть доставлены информационные плакаты избирательных партий, которые также будут печататься за государственные средства.

Впрочем, пока болезненным вопросом для ЦИК является то, что неизвестно количество партий, которые пойдут на выборы и невозможно выбрать типографию - из-за отсутствия четких требований к длине печатных станков, которая будет зависеть от количества партий и длины избирательного бюллетеня.

Также для изготовления избирательных бюллетеней необходимо около 600 т бумаги. "Количество бюллетеней - в два раза больше, очевидно, для их изготовления необходимо вдвое больше материалов - это почти 600 т бумаги, которую также надо заранее изготовить", - отметила Бернацкая.

По ее словам, учитывая очень сжатые сроки подготовки к парламентским выборам, ЦИК рискует не успеть провести вовремя все тендерные процедуры, связанные, в частности, с изготовлением избирательных бюллетеней.

При этом она добавила, что наибольший риск заключается в том, что Антимонопольный комитет может заблокировать результаты уже проведенных тендеров в случае, если у него будут сомнения относительно процедуры их проведения.