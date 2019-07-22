22.07.2019
ЦИК обработала 80% электронных протоколов
Источник: Корреспондент.net
В Верховную Раду, согласно результатам обработки 80,05% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,83% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,98%, "Евросолидарность" - 8,33%, ВО "Батькивщина" - 8,09%, "Голос" - 6,08%.
Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия - 3,89%, "Сила и честь", которая набирает 3,79% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,17%, Партия Шария - 2,3% голосов.
Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набрала 2,27%, ВО "Свобода" 2,22%, "Гражданская позиция" - 1,07%.
Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" - 0,65%, Партия зеленых - 0,64%,
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