ЦИК обратился к властям из-за закупок под выборы

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия обратилась к президенту, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли с требованием урегулировать проведение публичных закупок во время внеочередных выборов народных депутатов. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦИК в пятницу, 24 мая.

В частности, главу государства, парламент и правительство просят обеспечить безотлагательное принятие Радой изменений в закон О публичных закупках.

От Минэкономики требуют предоставить предложения по урегулированию тендерных процессов.

"Решение принято в связи с тем, что, несмотря на нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможные риски отмены указанных процедур закупок, Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок", – говорится в заявлении.