29.07.2019
ЦИК объявил первых избранных нардепов
Источник: Корреспондент.net
Центризбирком признал избранными на досрочных выборах в Верховную Раду девятого созыва первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в понедельник, 29 июля.
Также ЦИК принял протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей всех 102 зарубежных избирательных участков.
Кроме того, в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 27 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.
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