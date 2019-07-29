ЦИК объявил первых избранных нардепов

Источник: Корреспондент.net

Центризбирком признал избранными на досрочных выборах в Верховную Раду девятого созыва первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в понедельник, 29 июля.

Также ЦИК принял протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей всех 102 зарубежных избирательных участков.

Кроме того, в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 27 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.