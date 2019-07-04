ЦИК обязали провести новую жеребьевку партий

Источник: Корреспондент.net

Центральную избирательную комиссию обязали провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Верховную раду.

По ее словам, соответствующее решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

"Только что поступила информация, что Шестой апелляционный суд принял решение о новой жеребьевке. На сегодняшний день фактически выборку на 5 млн 200 бюллетеней", - заявила Слипачук.

Также Слипачук заявила, что Центризбирком будет оспаривать данное решение.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты упомянутого решения, но я вас сообщаю, что если это акция, которая направлена ​​срыв выборов, все официальные действия будут заранее вам озвучены ... ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать право граждан провести выборы", - отметила глава ЦИК.