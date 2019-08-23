ЦИК осталось зарегистрировать менее 30 нардепов

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу, 23 августа, зарегистрировала 75 нардепов, всего уже зарегистрировано 395 народных избранников. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия зарегистрировала 44 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Среди них: 22 - от партии Слуга народа, 10 - от партии ОПЗЖ,1 - от партии Батькивщина, 1 - от партии Европейская солидарность, 10 - от партии Голос.

Также ЦИК зарегистрировала 30 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.

"По состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных в ОМИО и 185 - избранных в ОВО", - добавили в ЦИК.