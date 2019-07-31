ЦИК признала избранными 134 нардепа

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на прошедших 21 июля внеочередных выборах в Верховную Раду и признала избранными нардепами победивших в 50 мажоритарных округах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook в среду, 31 июля.

"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.

Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентария.