31.07.2019
ЦИК признала избранными 134 нардепа
Источник: Корреспондент.net
Центральная избирательная комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на прошедших 21 июля внеочередных выборах в Верховную Раду и признала избранными нардепами победивших в 50 мажоритарных округах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook в среду, 31 июля.
"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.
Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентария.
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