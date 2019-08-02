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02.08.2019

ЦИК признала избранными еще семь нардепов

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия согласно результатам выборов в Верховную Раду признала избранными в мажоритарных округах еще семь народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook в пятницу, 2 августа.

Избранными народными депутатами Украины признаны следующие лица: Михаил Лаба (ОИО №70), Валерий Лунченко (ОИО №71), Александр Дубинский (ОИО №94), Игорь Мурдий (ОИО №100), Андрей Лопушанский (ОИО №125), Максим Заремский (ОИО №202), Марьяна Безугла в (ОИО №217)

"Таким образом, по состоянию на 2 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 160 народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.

Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентария.

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