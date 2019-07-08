ЦИК сняла с выборов 17 кандидатов

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник, 8 июля, отменила регистрацию 17 кандидатов, среди которых – как самовидвиженцы, так и кандидаты от партий, сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что такое решение было принято после рассмотрения соответствующих заявлений от кандидатов.

В ЦИК сообщили, что отменена регистрация кандидатов-самовыдвиженцев: Майданевича – в одномандатном избирательном округе №17, Демчака – в округе №18, Бекеровой – в округе №26, Кравченко - в округе №27, Хабибулина, Черняка – в округе №36, Луцив - в округе №70, Полюсова - в округе №76, Ярового – в округе №101, Волканова – в округе №102, Столяренко – в округе №180, Рыбакова – в округе №182, Гешко – в округе №202, Супруненко - в округе №216, Соломаху – в №221.

Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию кандидата от партии Европейская солидарность Евстафьевой – в одномандатном избирательном округе №78; кандидата от Оппозиционного блока Середу – в округе №183.