ЦИК сняла с выборов кандидата с 9 паспортами

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидата в народные депутаты во время выборов в Верховную раду Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии Оппозиционного платформа - За життя. Об этом сообщила пресс-служба комиссии по итогам заседания.

ЦИК исключил Торнера из избирательного списка под №44.

Перед этим Министерство внутренних дел и Служба безопасности попросили ЦИК снять с выборов Торнера с 9 украинскими паспортами.

По информации силовиков, 19 июля против 39-летнего Торнера возбуждены уголовные производства по статьям "использование поддельных документов" и "незаконное пересечение государственной границы".

"С 2007 года на основании поддельных документов получил 5 паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Настоящее имя Торнера, гражданина Молдовы, – Некрасов. Находился в розыске после того, как сбежал из тюрьмы.

"Некрасов сменил настоящую фамилию с целью избежания уголовной ответственности и создания положительного имиджа на территории Украины как честного и добропорядочного человека", – пояснили правоохранители.

Государственная миграционная служба проверила законность оформления паспортов и признала все документы недействительными.

"ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение согласно действующему законодательству", - призвали ЦИК представители ведомств.