ЦИК зарегистрировал нового народного депутата

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу признала избранным и зарегистрировала народного депутата от Слуги народа Александра Копыленко, сообщает пресс-служба ЦИК

Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Анны Коваленко, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживающего в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии Слуга народа под № 135.