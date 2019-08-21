ЦИК зарегистрировал три четверти новой Рады

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 321 народного депутата по результатам внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщает в среду, 21 августа, пресс-служба ЦИК, в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов: 26 – от партии Слуга народа, 8 депутатов – от Оппозиционной платформы - За жизнь, 8 - от Европейской солидарности, 5 – от ВО Батькивщина.

Также сегодня зарегистрировали 36 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.

"Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в ОМИО и 155 - избранных в ОВО", - сказано в сообщении.