ЦИК зарегистрировала первый список партии

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник, 17 июня, зарегистрировала первый список кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии.

Всего было зарегистрированов 100 кандидатов в нардепы в одномандатных избирательных округах и 164 кандидатов, включенных в избирательный список политической партии Гражданская позиция в общегосударственном избирательном округе.

Также отмечается, что по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 461 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 414, выдвинутых политическими партиями – 47.

Кроме того, комиссия отказала в регистрации трем кандидатам в народные депутаты Украины.