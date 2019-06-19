ЦИК зарегистрировала списки трех партий

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 19 июня, зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки партий, в многомандатном избирательном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, были зарегистрированы 224 кандидата в народные депутаты по списку ВО Свобода; 217 - Радикальной партии Олега Ляшко; 175 - политической партии Голос; 59 - ВО Факел.

Таким образом, по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки пяти политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 179 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, в том числе

108 баллотирующихся в порядке самовыдвижения, 71 - выдвинутых политическими партиями.

По состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 761 кандидат в народные депутаты, в том числе 618 баллотирующихся в порядке самовыдвижения и 143 - выдвинутых политическими партиями.