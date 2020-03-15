COVID-19: озвучены последние данные по числу жертв

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 5:50 воскресенья, 15 марта, число умерших от коронавируса Covid-19 в мире составляет 5,833 человек, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Отмечается и количество зараженных в Китае — там их 80,995 человек. Всего в мире 157,156 человек инфицированы. Избавиться от вируса удалось 73,966 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (21,157), Иран (12,729) и Южная Корея (8,162).