COVID-19: в Британии более 32 тысяч погибших

Источник: Корреспондент.net

В Великобритании число жертв пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 210 – до 32 065 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в понедельник, 11 мая.

Сегодняшнее количество летальных случаев в Британии минимальное с 26 марта, когда были зафиксированы 183 смерти.

Количество новых заболевших за сутки выросло на 3 877 – до 223 060 человек. Днем ранее количество скончавшихся за сутки составляло 269 человек, а число новых выявленных случаев заражения – 3 923.