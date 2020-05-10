COVID-19: в Испании минимум жертв с марта

Источник: Корреспондент.net

Число жертв пандемии коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки составило 143 человека. Это самый низкий показатель с 18 марта, когда умерли 107 человек, сообщает Минздрав страны в воскресенье, 10 мая.

Общее число жертв пандемии достигло 26 621 человек. За последние сутки выявлен 621 случай заражения, выздоровели 2214 человека.

Число выявленных при помощи ПЦР-тестов случаев заболевания с начала пандемии составило 224 390 человек, из них выздоровели 136 166. Число активных случаев составляет менее 62 тысяч человек.