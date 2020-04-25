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25.04.2020

COVID-19: в Италии число больных падает пятый день

Источник: Корреспондент.net

В Италии количество инфицированных коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки снизилось еще на одну тысячу. Эта тенденция наблюдается уже пятый день подряд, сообщает ANSA со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За сутки от коронавиурса умерли 415 больных. Это наименьшее количество за неделю. Накануне скончались 420 человек.

Также за последние сутки выявили 2 357 новых больных. Это меньше, чем 3021 накануне, и немного меньше, чем позавчера (2646). При этом выздоровели за сутки 2622 человек. Общее количество выздоровевших составляет 63 120.

Количество активных случаев – больных, которые в настоящее время имеют положительный результат теста – снизилось еще на тысячу, по сравнению с предыдущим днем – до 105 847 больных, по сравнению с 106 848 вчера. Этот показатель впервые с начала эпидемии в Италии снизился 21 апреля и с тех пор уменьшается уже пятый день подряд.

Сейчас в больницах находятся 21 533 больных, из них 2102 – в отделениях интенсивной терапии, что на 71 меньше, чем вчера.

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