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08.04.2020

COVID-19: в Италии рекордное число выздоровевших

Источник: Корреспондент.net

В Италии за минувшие сутки выздоровело рекордное количество инфицированных кронавирусом COVID-19, а также снова снизилось число умерших. 

Так, количество жертв за сутки составило 542 человека. При этом 7 апреля число погибших составило 604, а 6 апреля – 636.

При этом за сутки выздоровело 2099 человек. Этот показатель стабильно растет третий день подряд.

В то же время количество новых больных по сравнению с предыдущим днем заметно выросло – 3836 человек. Вчера сообщалось о 3039 новых инфицированных.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается пятый день подряд. Сейчас их 3693, что на меньше 99, чем было во вторник.

Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 139422 человека. Из них 17669 умерли, а 26491 выздоровели.

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