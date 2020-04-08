COVID-19: в Италии рекордное число выздоровевших

Источник: Корреспондент.net

В Италии за минувшие сутки выздоровело рекордное количество инфицированных кронавирусом COVID-19, а также снова снизилось число умерших.

Так, количество жертв за сутки составило 542 человека. При этом 7 апреля число погибших составило 604, а 6 апреля – 636.

При этом за сутки выздоровело 2099 человек. Этот показатель стабильно растет третий день подряд.

В то же время количество новых больных по сравнению с предыдущим днем заметно выросло – 3836 человек. Вчера сообщалось о 3039 новых инфицированных.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается пятый день подряд. Сейчас их 3693, что на меньше 99, чем было во вторник.

Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 139422 человека. Из них 17669 умерли, а 26491 выздоровели.