10.04.2020
COVID-19: в Италии снизилось число тяжелых больных
Источник: Корреспондент.net
В Италии на протяжении недели уменьшается количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в реанимациях. Количество погибших за сутки также заметно снизилось.
Так, за сутки в Италии умерли 570 человек, по сравнению с 610 накануне. Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии падает шестой день подряд – за последние сутки еще на 108 человек.
Сейчас в отделениях интенсивной терапии остается 3497 пациентов. Всего госпитализированы 28242 человек.
За последние сутки выздоровели 1985 человек, в то время как накануне – 1979.
Число новых больных после заметного роста снова снизилось. За сутки зафиксирован 3951 случай, тогда как 9 апреля – о 4204.
Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 147577 человек. Из них 18849 – умерли, 30455 – выздоровели.
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