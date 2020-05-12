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12.05.2020

COVID-19: в Италии удвоилось число заражений

Источник: Корреспондент.net

За прошедшие сутки в Италии почти в два раза выросло число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные службы гражданской обороны во вторник, 12 мая.

За сутки инфекцию подтвердили у 1402 человек, тогда как в понедельник сообщалось только о 744 инфицированных. Впрочем, этот рост может объясняться задержкой данных из Ломбардии, которая наиболее пострадала от пандемии. Власти региона утверждают, что 419 случаев относятся к предыдущим неделям, а не к последним суткам.

Также в Италии за сутки умерли 172 зараженных коронавирусом, в то время как вчера сообщалось о 179 жертвах, а позавчера – о 165. В целом жертвами пандемии стали 30 911 человек.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться – 952 "тяжелых" госпитализированных по сравнению с 999 вчера. Это более чем в четыре раза меньше, чем было в разгар эпидемии.

За сутки в Италии выздоровели 2452 человека, а с начала пандемии – 109 039.

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