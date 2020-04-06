COVID-19: в Италии упало число новых зараженных

Источник: Корреспондент.net

В Италии за последние сутки коронавирусом COVID-19 заразились 3599 человек, из них 1079 – в Ломбардии. Это рекордно низкое число заражений с 17 марта, сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии в понедельник, 6 апреля.

Также за последние сутки от коронавируса умерли 636 человек. Это больше, чем накануне, когда зафиксировали 525 летальных случаев – самое низкое количество с 19 марта. До этого, количество смертей палало несколько дней подряд.

При этом в Ломбардии за сутки умерли 297 человек. Это больше, чем вчера – 249 – но значительно меньше, чем неделю назад, когда ежедневное количество погибших превышало 500.

В целом количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 132547, умерших – 16523.

В больницах находятся почти 29 тысяч пациентов, из них почти 3900 – в отделениях интенсивной терапии.

Число выздоровевших достигло 22837. За день оно выросло на 1022 человек.