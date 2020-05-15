COVID-19: в Италии за сутки 5 тысяч выздоровевших

Источник: Корреспондент.net

В Италии за минувшие сутки зафиксировали один из самых высоких показателей выздоровлений от коронавируса COVID-19 за все время пандемии.

Так, за 24 часа выздоровели почти 5 тысяч человек (4917). Этот показатель был выше только один раз – 8014 человек выздоровели за сутки 6 мая. Всего с начала пандемии в Италии с коронавирусом справились 120 205 челвек.

Также за прошлые сутки было выявлено 789 новых заражений, в то время как накануне сообщалось о 992 новых инфицированных. С начала пандемии заразились не менее 223 885 человек.

Также за сутки скончались 242 пациента с подтвержденным коронавирусом. Вчера сообщалось о 262 жертвах. Общее количество умерших достигло 31 610.

В реанимации находятся 808 пациентов, накануне их было 855, а позавчера – 893.