COVID-19: в Италии за сутки рекорд по смертности

Источник: Корреспондент.net

Число умерших в Италии за последние сутки от заболеваний, вызванных коронавирусом, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 2 978 человек, заявил в среду, 18 марта, глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Число вылечившихся увеличилось на 1084, то есть на 37%, и достигло 4025. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2648 больше, чем накануне. Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет", - уточнил он.

Таким образом, с начала вспышки заразились более 35 713, включая излечившихся и скончавшихся.