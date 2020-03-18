18.03.2020
COVID-19: в Италии за сутки рекорд по смертности
Источник: Корреспондент.net
Число умерших в Италии за последние сутки от заболеваний, вызванных коронавирусом, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 2 978 человек, заявил в среду, 18 марта, глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
"Число вылечившихся увеличилось на 1084, то есть на 37%, и достигло 4025. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2648 больше, чем накануне. Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет", - уточнил он.
Таким образом, с начала вспышки заразились более 35 713, включая излечившихся и скончавшихся.
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