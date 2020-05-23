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23.05.2020

COVID-19: в мире за сутки 110 тысяч заражений

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире увеличилось почти на 110 тысяч и превысило 5,1 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 23 мая.

Так, по состоянию на 11:00 по Киеву в мире было зарегистрировано 5 103 006 инфицированных и 333 401 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 109 536, а умерших – на 5 663.

Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заражениях и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных – 2 282 488. За сутки оно возросло на 62 221. Количество умерших увеличилось на 3 579 и достигло 135 184.

В Европе насчитывается 1 987 657 заразившихся и 172 958 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 413, а умерших – на 1 631.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 23 мая там выявлены 402 919 инфицированных, зафиксировано 10 806 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 13 331, умерли 158 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 1 547 973 человек. Далее следуют Россия (335 882), Бразилия (310 087), Великобритания (254 199), Испания (234 824), Италия (228 658), Германия (177 850), Турция (154 500), Франция (141 949) и Иран (131 652).

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