COVID-19 в мире: за сутки почти 80 тыс. зараженных

Источник: Корреспондент.net

За последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире возросло почти на 80 тысяч и составляет 1 051 635. Об этом свидетельствуют данные сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 79 332 человека.

С начала пандемии от коронавируса скончались 56 985 человек, а за последние 24 часа в мире умерли 6 664 человека.

По данным университета Джонса Хопкинса на 23.00 4 апреля, в мире COVID-19 заражены 1 181 825 человек, 63 902 скончались и 244 246 выздоровели.

Лидерами по заражению являются США (300 915 инфицированых), Испания (124 736) и Италия (124 632).

В первой тройке по числу смертей от коронавируса Италия (15 362 умерших), Испания (11 744) и Франция (7560).