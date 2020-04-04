04.04.2020
COVID-19 в мире: за сутки почти 80 тыс. зараженных
Источник: Корреспондент.net
За последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире возросло почти на 80 тысяч и составляет 1 051 635. Об этом свидетельствуют данные сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 79 332 человека.
С начала пандемии от коронавируса скончались 56 985 человек, а за последние 24 часа в мире умерли 6 664 человека.
По данным университета Джонса Хопкинса на 23.00 4 апреля, в мире COVID-19 заражены 1 181 825 человек, 63 902 скончались и 244 246 выздоровели.
Лидерами по заражению являются США (300 915 инфицированых), Испания (124 736) и Италия (124 632).
В первой тройке по числу смертей от коронавируса Италия (15 362 умерших), Испания (11 744) и Франция (7560).
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