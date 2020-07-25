COVID-19: в мире заразились более 16 млн человек

Источник: Корреспондент.net

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн человек. Об этом сообщает статистический портал Worldometer в субботу, 25 июля.

На первом месте по числу заражений коронавирусом идут США (4,3 млн), за ними следуют Бразилия (2,3 млн), Индия (1,4 млн) и Россия (806 тысяч).

Указано, что смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составляет более 645 тысяч человек. При этом излечились свыше 9,8 млн пациентов.

Количество активных случаев коронавируса на планете составляет 5,6 млн. В критическом состоянии более 66 тысяч человек.