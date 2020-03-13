COVID-19: в США ввели чрезвычайное положение

Источник: Корреспондент.net

В США президент Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Об этом он заявил на специально созванной в Белом доме пресс-конференции в пятницу, 13 марта.

"Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению $50 млрд - значительным средствам - для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием", - заявил Трамп.

Введение чрезвычайного положения позволят убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее американская администрация получила от Конгресса $8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.