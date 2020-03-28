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28.03.2020

COVID-19: в Украине 356 зараженных, девять жертв

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 возросло до 356. Также девять человек скончались, пятеро выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"По итогам исследования вирусологичной референс-лаборатории Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 356 случаев COVID-19. В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

Всего медиками зафиксировано девять летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

"Всего по данным только вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины исследовано более 1,2 тысяч образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры. В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – добавили в ЦОЗе.

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