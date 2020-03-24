COVID-19 выявили у депутата Рудыка - нардеп

Источник: Корреспондент.net

У внефракционного нардепа Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.

Она отметила, что последний раз контактировала с Рудыком на заседании Верховной рады 17 марта. В связи с этим Гриб будет неделю находиться на обсервации, так как Рудык в сессионном зале сидит перед ней.

Она предположила, что заболевший коллега мог заразиться от Сергея Вельможного, у которого позже диагностировали коронавирус, и который сидит в Раде перед Рудыком.