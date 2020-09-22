COVID в Украине: названо максимальное число коек

Источник: Корреспондент.net

Больницы Украины могут отвести под лечение пациентов с коронавирусом до 52 тысяч коек, сообщил в интервью LB.ua министр здравоохранения Максим Степанов.

На данный момент уже выделено 36 тысяч коек.

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которые можем развернуть под COVID, это 50-52000. Больше нельзя. А эти все фантазии, можно где-то развернуть кровати", - заявил он.

Министр уверен, потребности разворачивать полевые госпитали в Украине нет.

"Если у нас заполнятся все кровати, которые отведены под COVID, то можем рассмотреть вопрос, на каких стадионах нам ургентно разворачивать кровати. Но это будет очень временная мера", - отметил он.

Количество заполненных коек является наиболее критическим показателем. "Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограничена", - добавил Степанов.