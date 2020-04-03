COVID в Украине заразились больше тысячи человек

Источник: Корреспондент.net

В Украине по состоянию на вечер пятницы, 3 апреля. зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса методом ПЦР-исследования.

Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.