31.05.2020
Crew Dragon состыковался с МКС
Источник: Корреспондент.net
В воскресенье, 31 мая в 17:16 по киевскому времени космический корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией.
Crew Dragon добрался до МКС менее чем за 19 часов.
Полет Crew Dragon уже вошел в историю — впервые частная космическая компания использовала собственную разработку, чтобы доставить людей на орбиту. Кроме того, SpaceX осуществила первый за девять лет запуск людей на орбиту с территории США.
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