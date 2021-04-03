03.04.2021

Данілов натякнув, що Росія через Україну може втратити деякі регіони (відео)

Источник: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Росію займатися своїми внутрішніми проблемами, а не лізти у справи України. Чиновник натякнув, що для Москви це може закінчитися розпадом РФ.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Данілов висловився про загострення на Донбасі та стягування Росією військ до українських кордонів, а також про нещодавні заяви в Кремлі про загрозу "поновлення" війни.

"Останнім часом є російська істерія. В Росії відбуваються певні внутрішні процеси, вибори в російську Думу, і вони сьогодні на цьому тлі мають велике бажання показати, що вони вибудовують свій "русский мир". Це така їхня доктрина", - зазначив секретар РНБО.

При цьому Данілов пояснив, що насправді потрібно, щоб закінчилися бойові дії, та настав мир на тимчасово окупованих Росією територіях України.

"Для того, щоб перестали вбивати, треба дуже просту річ зробити. Треба, щоб Російська Федерація забрала своє майно і покинула території Донецької та Луганської областей. Забрала свої танки, забрала свої БТР... і пішла геть з України. Все, більше нічого не треба робити! Послухайте, це українська земля, ми розберемося самостійно, що нам на своїй землі потрібно робити", - наголосив він.

Секретар РНБО емоційно додав, що Росії краще звернути увагу на власні проблеми, і нагадав про деякі "непрості" регіони, де час від часу проявляються сепаратистські настрої.

"І коли вони сюди сунуть ніс і щось говорять... коли пан Лавров щось там починає розповідати про Україну... Яка ваша справа, чим ми тут займаємося?! Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, ми не ліземо до вас у Татарстан, ми не ліземо в вашу Ічкерію (Чечню). Це поки що ваша територія - займайтеся! Чого ви постійно нам починаєте розповідати, чим нам займатися?!" - обурюється Данілов.

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