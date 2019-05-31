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31.05.2019

Данилюк рассказал, что решили на заседании СНБО

Источник: Корреспондент.net

Первое заседание СНБО под руководством президента Владимира Зеленского было посвящено вопросам энергетической сферы. По его результатом было принято решение выделить 10 дней на обработку участниками совещания тех проблем, которые были определены как приоритетные. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Была жаркая дискуссия по всем актуальным вопросам, с которыми сейчас сталкивается Украина в энергетической сфере. Проблемы есть, их скрывать нельзя, несмотря на горячий предвыборный период. Но СНБО - это та площадка, которая позволяет отбросить различные политические взгляды и серьезно проанализировать вызовы и найти решение", - сказал Данилюк.

По его словам, новый формат СНБО был внедрен потому, что "те проблемы, которые обсуждались - они накапливались годами и на них не могли найти решение".

"Окончательным решением было дать 10 дней - на самом деле 2 недели - для того, чтобы все участники совещания, Кабинет министров, те проблемы, которые были определены как приоритетные, предложил решение и внедрил их. То, что не может быть сделано Кабинетом министров и требует позиции СНБО, площадки СНБО, полномочий СНБО, те вопросы будут вынесены на отдельное заседание СНБО, посвященное энергетической теме, которое может пройти через две недели", - заявил он.

Данилюк отметил, что состоявшееся заседание было проведено в новом формате и не может считаться полноценным.

"Все-таки это был новый формат, совещание. Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны, также, я сказал, через одно будет вновь посвящено проблемам в сфере энергетики", - заявил он.

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