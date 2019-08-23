Найти

23.08.2019

Дания усиливает оборону Гренландии

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который ранее на этой неделе отменил визит в страну из-за нежелания Дании продавать Гренландию.

В офисе премьер-министра заявил в пятницу, 23 августа, что лидеры говорили поздно в четверг, а датские СМИ сообщили, что звонок был "конструктивным".

У Фредериксен также заявили, что детали дискуссии обнародованы не будут.

Тем временем Дания и ее автономия Гренландия договорились усилить сотрудничество в области безопасности и обороны, ссылаясь на растущую стратегическую роль арктического региона, поскольку таяние льда открывает новые торговые пути и улучшает доступ к природным ресурсам острова, сообщает Bloomberg.

"Присутствие командования обороны Дании в Арктике и северной Атлантике будет еще важнее в последующие годы, поскольку геополитическое значение Арктики растет", - сказано в заявлении Министерства обороны Дании.

В заявлении говорится о визите премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Гренландию после дипломатической схватки с США.

Соглашение, объявленное в пятницу в Копенгагене, предусматривает планы проведения совместных военных учений и учений чрезвычайных служб. Министр обороны Дании Трине Брамсен заявил, что правительство под руководством социал-демократов также рассматривает возможность направить больше военных кораблей.

"Угрозы и последствия, вызванные изменением климата, требуют нашего присутствия", - заявил Брамсен.

Гренландия - богата нефтью и редкими минералами и является домом для американской военной базы. Россия и Китай также стремятся к большему присутствию в арктическом регионе.

Как известно, Гренландия получила автономию в рамках Дании в 1979 году, в 2009 году остров получил самоуправление. Копенгаген сохраняет контроль лишь над внешней политикой и обороной Гренландии.

Новости раздела
Мир
23.08.2019
Волкер: США готовы к участию в нормандском формате
Вашингтон готов при необходимости подключиться к переговорам в Нормандском формате, как того просил Зеленский.
Мир
23.08.2019
Гренландия раздора. Почему Трамп ссорится с Данией
Американский президент оскорбился "неприятными" словами премьера королевства, отменил свой визит в Копенгаген и напомнил, что НАТО нужно отдавать два процента ВВП.
Мир
23.08.2019
Дания усиливает оборону Гренландии
Глава правительства Дании провела переговоры с Дональдом Трампом и объявила о военных учениях в Гренландии.
Мир
22.08.2019
У Путина подтвердили контакты по обмену пленными
В Кремле подтвердили, что в настоящий момент ведутся переговоры с Киевом относительно обмена, однако фамилии не называются.
Мир
22.08.2019
В Кремле оценили идею возвращения в G8
Для решения глобальных мировых вопросов есть более подходящий формат "двадцатки", считают в России.
Мир
21.08.2019
США запустили новую ракету. Мир на грани эскалации
Пентагон впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытал крылатую ракету дальностью более 500 километров.
Мир
21.08.2019
Китай показал "войну нового поколения"
Китайские военные провели ученые в Тибете с применением дронов-камикадзе, танков и артиллерии.
Мир
21.08.2019
Возвращение России. G7 снова может стать G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россию следует вернуть в G8, откуда ее выгнали после аннексии украинского Крыма.
Мир
21.08.2019
Запуск ракет США: Путин грозит зеркальным ответом
Президент РФ заявил, что Россия ответит на испытание новейших американских ракет зеркальным ответом.
Мир
19.08.2019
США испытали новую ракету средней дальности
Ракета была запущена в Калифорнии. Преодолев 500 км, она поразила цель, сообщили в Пентагоне. 2 августа США и Россия вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Мир
19.08.2019
Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине
Перед своей поездкой в Киев политик не исключил, что станет тем человеком, который поможет Москве и Киеву наладить отношения.
Мир
19.08.2019
Путин рассказал Макрону о переговорах с Зеленским
Переговоры с президентом Украины внушают российскому лидеру "осторожный оптимизм", о чем он рассказал президенту Франции.
У Путина подтвердили контакты по обмену пленными | Гренландия раздора. Почему Трамп ссорится с Данией