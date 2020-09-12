Дания выступила за новую дискуссию по СП-2

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила провести новую дискуссию по строительству газопровода Северный поток-2 после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR в субботу, 12 сентября.

"Я на протяжении всего времени была против Северного потока-2. Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу", – сказала Фредриксен.

Она приветствовала тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель теперь более критически относится к Северному потоку-2.

"В нынешней ситуации, на мой взгляд, нет причин ставить нас в зависимость от российского газа. Я думаю, что это хорошо, если у нашего южного соседа (Германии – ред.) возобновится обсуждение после того, что произошло (отравление Навального), – сказала Метте Фредериксен.