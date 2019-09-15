Децентрализация: что планируют у Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Должность главы облгосадминистрации заменят постом префекта, в Киеве создадут райисполкомы, а местные выборы проведут после окончания реформы децентрализации.

"Возможно, в новой редакции закона О столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил Корниенко.

По его словам, вместо глав ОГА планируется ввести должность префекта. Также Корниенко сообщил, что в Киеве появятся районные советы и районные исполкомы, обсуждается вопрос о том, чтобы наделить их правом оставлять себе часть местных налогов.

Корниенко рассказал, что в Слуге народа планируют закончить децентрализацию к весне, после чего провести местные выборы. Также в планах принятие закона об административно-территориальном устройстве страны, в котором будут прописан состав каждой громады.