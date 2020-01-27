Дефицит бюджета Украины вырос на треть за год

Источник: Корреспондент.net

В 2019 году дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривен, что на 32% выше годом ранее. Об этом сообщает Госказначейство.

Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.

Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.