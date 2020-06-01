01.06.2020
Дефицит госбюджета достиг 48 млрд грн
Источник: Корреспондент.net
Расходы государственного бюджета в январе-мае 2020 года превысили его доходы на 47,8 млрд грн. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило министерство финансов.
По его данным, при этом дефицит общего фонда госбюджета составил 52,2 млрд грн. – что соответствует плановому показателю.
Майские поступления в общий фонд госбюджета были на уровне 63,9 млрд грн, план выполнен на 100%. При этом выплаты возмещения НДС составили 12 млрд грн. В целом за пять месяцев расходы по общему фонду госбюджета были 392,8 млрд грн, или 83,4% от плана.
План по налогу на доходы физлиц и военному сбору в мае перевыполнен на 100 млн грн, по ренте за недропользование - на 300 млн грн, перевыполнение составило 14,7%.
Поступления от акцизов составили 121,4% от плана, превышение в сумме 1,1 млрд грн получено в основном за счет табачного акциза. План по сбору НДС выполнен на 99,8%, недополучено 100 млн грн. План по с
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