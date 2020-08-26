Дефицит госбюджета превысил 50 миллиардов гривен

Источник: Корреспондент.net

По итогам семи месяцев 2020 года дефицит госбюджета Украины составил 51,2 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

В том числе по общему фонду - 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн.

Доходы госбюджета составили 588,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 508,9 млрд грн при плане в 541,3 млрд грн.

Расходы достигли 636,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 566,5 млрд грн при запланированных 586,3 млрд грн.

Заимствования за данный период составили 351 млрд грн, в том числе 166,7 млрд грн - внешние.

Заимствования по общему фонду составили 345,8 млрд грн при плане в почти 360 млрд грн, внешние заимствования по общему фонду - 161,2 млрд грн.

При этом Украина выплатила по долгам 236,5 млрд грн (в соответствии с планом), в том числе внешним - 85,24 млрд грн.