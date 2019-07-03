Делегация ПАСЕ досрочно покидает Украину

Источник: Корреспондент.net

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибыла в Украину для работы на досрочных парламентских выборах, досрочно прекратила свою деятельность.

Отмечается, что делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации перед выборами Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля спикер Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами. "Как следствие этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что до принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами. Остальные встречи были отменены.