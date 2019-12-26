Дело Майдана: Генпрокуратура провела следственный эксперимент

Источник: Корреспондент.net

Генпрокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля в деле о расстрелах на Майдане.

Следственный эксперимент был проведен с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы Украина с места, где находились беркутовцы.

Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годах Генеральной прокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре напомнили, что в связи с передачей следствия в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября), определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Независимости в Киеве проводят прокуроры Генпрокуратуры.