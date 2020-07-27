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27.07.2020

Дело МАУ: Киев запросит у Ирана максимальную плату

Источник: Корреспондент.net

В ходе переговоров с Ираном о компенсации за сбитый самолет Украина имеет основания требовать выплаты "самой высокой цены" в качестве компенсации. Об этом в понедельник, 27 июля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Польше.

Он отметил, что консультации с представителями Ирана пройдут в Киеве 29-30 июля. Во время переговоров должна быть определена сумма компенсаций.

"Наконец, наши иранские партнеры представили черные ящики, бортовые самописцы для анализа и расшифровки в Леоне, Франция. Это проложило путь к следующему шагу во всем процессе - консультациям в Украине и Иране по компенсациям. Мы пригласили иранскую делегацию в Киев, мы ценим, что они приняли приглашение, и они приезжают 29 и 30 июля, то есть послезавтра", - сказал Кулеба.

Он отметил, что пока не может назвать окончательные цифры компенсаций, поскольку они будут определены в результате консультаций.

"Однако я хочу пояснить, что я абсолютно уверен, что, учитывая обстоятельства произошедшего и имеющуюся информацию о происхождении этой трагедии, есть все основания просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то, что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но будем вести себя очень принципиально. Я намерен принять делегацию, и мы поговорим с Ираном, мы хотим перевернуть эту страницу, но прежде чем это произойдет, все должно быть решено", - сообщил министр.

Он также напомнил, что Украина будет представлять все пострадавшие страны на этих переговорах.

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