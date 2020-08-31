Дело MH17: суд продолжится в конце сентября

Источник: Корреспондент.net

Слушания в рамках процесса по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в 2014 году приостановлены до 28 сентября. Об этом заявил в понедельник, 31 августа, председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхейс.

"Мы прерываем эти слушания до 28 сентября", - сказал он.

Стейнхейс добавил, что родственники погибших в результате крушения рейса MH17 должны подать требования о компенсациях не позднее 1 февраля 2021 года.

"Что касается временных рамок: требования о компенсации должны быть поданы до 1 февраля 2021 года. Суд считает, что эти заявления будут поданы по стандартной форме, в которой в числе прочего должно быть указано, какие компенсации и выплаты уже были получены родственниками жертв трагедии", - говорится в сообщении.

Касаясь права на выступление перед судьями, Стейнхейс сказал, что суд в целом согласен с предложениями, озвученными юридическими советниками родственников и прокуратурой.

Кроме того, родственники получат возможность при желании направить суду письменные заявления.

Как уточнил Стейнхейс, сначала родственники получат право на выступление в суде, а уже потом инстанция будет рассматривать требования о компенсации. При этом никаких временных рамок он не обозначил, отметив, что все будет зависеть от хода судебного процесса.

В завершение судья отметил, что согласен с позицией юридических советников и прокуратуры о том, что суд обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения гражданского иска по выплатам компенсаций в рамках уголовного процесса и что в решении вопроса о компенсации должно применяться украинское законодательство. После этого он объявил о завершении этой сессии и возобновлении слушаний 28 сентября.