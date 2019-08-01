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01.08.2019

Дело о Межигорье: ГПУ завершила расследование против Ющенко

Источник: Корреспондент.net

Генеральная прокуратура завершила расследование против третьего президента Украины Виктора Ющенко в деле о выводе из государственной собственности резиденции Межигорье в пользу Виктора Януковича. Об этом со ссылкой на начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка передает the Бабель в четверг, 1 августа.

Он утверждает, что адвокаты Ющенко уже знакомятся с материалами дела. Это также подтвердил адвокат Ющенко Виталий Наум, назвав обвинения абсурдными.

Начальник Второго отдела Управления спецрасследований Андрей Радионов рассказал, что ГПУ готовится к передаче обвинительного акта в суд, после того как бывший президент и его адвокаты ознакомятся с 50 томами дела.

Виктора Ющенко подозревают по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Дело о Межигорье: ГПУ завершила расследование против Ющенко
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