Дело об убийстве Шеремета рассмотрит суд присяжных

Источник: Корреспондент.net

Обвинения в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, рассмотрит коллегия присяжных. Такое решение во вторник, 25 августа, принял Шевченковский районный суд Киева на своем заседании, сообщило издание Граты.