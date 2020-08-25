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25.08.2020

Дело об убийстве Шеремета рассмотрит суд присяжных

Источник: Корреспондент.net

Обвинения в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, рассмотрит коллегия присяжных. Такое решение во вторник, 25 августа, принял Шевченковский районный суд Киева на своем заседании, сообщило издание Граты.
Рассмотрение дела по существу назанчено на 4 сентября. Ходатайство о слушании дела судом присяжных подал Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко, его поддержали другие защитники обвиняемых. 
 
Они сослались на действующую норму Уголовно-процессуального кодекса, который разрешает такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.
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