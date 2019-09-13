Дело OPAL: Газпрому грозят штрафами
Источник: Корреспондент.net
Немецкий регулятор запретил российскому Газпрому после решения суда ЕС использовать дополнительные мощности газопровода OPAL для транспорта газа, даже если они уже были забронированы. Об этом говорится в заявлении Федерального сетевого агентства ФРГ в пятницу, 13 сентября.
В свою очередь, компания OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения регулятора.
"OPAL Gastransport GmbH запустила необходимые меры, чтобы реализовать решение Федерального сетевого агентства и ограничить сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей к ближайшему возможному моменту", - говорится в заявлении.
Как отмечается, компания ограничит доступ к мощностям "с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами к 14 сентября, 06:00".
По данным агентства Интерфакс, на следующий день после объявления решения газопровод OPAL был использован на 95%, а труба Северный поток - на 104%, то есть его использование превысило номинальный потенциал.