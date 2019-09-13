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13.09.2019

Дело OPAL: Газпрому грозят штрафами

Источник: Корреспондент.net

Немецкий регулятор запретил российскому Газпрому после решения суда ЕС использовать дополнительные мощности газопровода OPAL для транспорта газа, даже если они уже были забронированы. Об этом говорится в заявлении Федерального сетевого агентства ФРГ в пятницу, 13 сентября.

"По оценке Федерального сетевого агентства, у Газпрома есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки для того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу", - говорится в заявлении.
 
Регулятор также отмечает, что в случае нарушения компаниями решения, вынесенного судом, Федеральное агентство может наложить штрафы.

В свою очередь, компания OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения регулятора.

"OPAL Gastransport GmbH запустила необходимые меры, чтобы реализовать решение Федерального сетевого агентства и ограничить сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей к ближайшему возможному моменту", - говорится в заявлении.

Как отмечается, компания ограничит доступ к мощностям "с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами к 14 сентября, 06:00".

По данным агентства Интерфакс, на следующий день после объявления решения газопровод OPAL был использован на 95%, а труба Северный поток - на 104%, то есть его использование превысило номинальный потенциал. 

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