Дело OPAL: Газпрому грозят штрафами

Источник: Корреспондент.net

Немецкий регулятор запретил российскому Газпрому после решения суда ЕС использовать дополнительные мощности газопровода OPAL для транспорта газа, даже если они уже были забронированы. Об этом говорится в заявлении Федерального сетевого агентства ФРГ в пятницу, 13 сентября.

"По оценке Федерального сетевого агентства, у Газпрома есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки для того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу", - говорится в заявлении.

Регулятор также отмечает, что в случае нарушения компаниями решения, вынесенного судом, Федеральное агентство может наложить штрафы.

В свою очередь, компания OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения регулятора.