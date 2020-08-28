Дело по формуле Роттердам+ закрыли - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Ведущий дело по формуле Роттердам+ прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко внес постановление о его закрытии.

Закрытие дела позже подтвердил сам Пономаренко. По его словам, комплексная экспертиза не подтвердила нанесение убытков от формулы Роттердам+.

Прокурор добавил, что часть дела по финансовым операциям с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний ДТЭК на международном финансовом рынке не закрыта.

В НАБУ планируют обжаловать постановление о закрытии дела.

Две недели назад в НАБУ заявили, что ущерб, нанесенный 2016-2017 годы от действия формулы Роттердам+ государственными экспертами оценивается в 18 млрд грн. Экономические последствия всего периода действия формулы Роттердам+ в 2016-2019 года оценены в 39 млрд грн.