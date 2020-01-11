Дело по сбитому самолету МАУ переквалифицировали

Источник: Корреспондент.net

Офис генпрокурора переквалифицировал дело по сбитому в Иране самолету на статью об умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса в субботу, 11 января.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство", - говорится в сообщении.

Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ.